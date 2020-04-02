Экономист Разуваев предложил сделать Гагарина лицом новой Евразийской валюты

В недалеком будущем возможно появление единой валюты в рамках всего Евразийского союза с рабочим названием «алтын». Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Так собеседник ФАН отреагировал на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко создать общую валюту с Россией. При этом, по словам белорусского лидера, она должна быть «нейтральной» (не российский и не белорусский рубль). Что же касается вопросов управления эмиссионным центром и того, где он должен находиться, то это, по словам Лукашенко, требует отдельного обсуждения.

«Я полностью поддерживаю Александра Григорьевича, — заверил Разуваев. — И чем быстрее произойдет формирование наднациональной денежной единицы, тем лучше. Особенно актуальной эта мера становится сейчас, в эпоху пандемии коронавируса. Более того, я считаю, что финансовая интеграция России и Белоруссии — это только начало. Нам нужна общая валюта на все постсоветское пространство, этакий «евразийский евро». Об этом я говорил еще в 2012 году и предлагал тогда назвать общий денежный знак «алтыном».

Экономист уверен, что к данному процессу обязательно должны присоединиться Казахстан, Киргизия и Армения. Озвучен и курс будущей валюты — один алтын должен равняться ста рублям.

«Новую расчетную единицу надо будет вводить, исходя из опыта евро, но только быстрее, — считает собеседник ФАН. — Сначала конвертировать безналичные деньги, а потом наличные — но только не нужно растягивать этот процесс на три года, как Европа. Конечно, должен быть длительный период адаптации (примерно полгода), когда будут ходить сразу две денежные единицы».

По словам Разуваева, невозможно иметь единый рынок без единых средств расчета за товары — именно поэтому этот вопрос так актуален для всего Евразийского союза. К тому же одинаковая для всех валюта позволит сократить расходы населения, которое то несет, занимаясь обменом одних денег на другие.