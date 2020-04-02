Профессор ВШЭ назвал сроки выхода России из карантина с новой экономикой

Уже сейчас надо думать о том, как страна будет жить после карантина. Государство должно разработать пакет компенсационных мер для поддержания экономики, однако важно понять и то, в какие именно сферы необходимо инвестировать средства, чтобы уже в первой половине этого года получить новую промышленную динамику.

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев, комментируя новое обращение к нации президента России Владимира Путина.

«Выступление Путина в целом мне понравилось: спокойное, уверенное. Никаких сомнений, что с эпидемией справимся, нет», — отметил собеседник ФАН.

По его мнению, решение о продлении режима нерабочих дней было ожидаемым.

«В крупных городах эффект самоизоляции на неделю был сильно смазан бурно проведенными выходными. Тут мы сами себе должны сказать «спасибо». Кроме того, мы видим, что есть всего три страны, где смогли сдержать распространение коронавируса, — это Китай, Южная Корея и Германия. Причем насчет ФРГ пока не все ясно. Тем не менее, во всех трех странах уровень самоизоляции той или иной степени жесткости продолжался в районе трех недель», — напомнил профессор ВШЭ.

Специфика России в том, что у нас много «завозного коронавируса», отметил Евстафьев, поэтому президент России предложил меры даже более протяженные во времени. Кроме того, была учтена непростая ситуация в Москве. Поддержал эксперт и еще одно решение Путина — дать регионам право самим решать, насколько жестким должен быть режим самоизоляции.

«В целом я считаю, что пора думать о том, что мы будем делать в мае. В апреле мы будем, постепенно побеждая коронавирус, столь же постепенно «отмораживать» определенные регионы страны и отрасли», — считает профессор ВШЭ.

По его мнению, от того, что Москва или Санкт-Петербург «посидят месяц на карантине», ничего катастрофичного не случится. Вместе с тем, в России есть немало сельскохозяйственных регионов, для которых наступает очень важный период сева. Есть также ряд промышленных регионов, для которых надо найти адекватные решения, чтобы не произошло серьезного падения производства, предупреждает эксперт.

«Нам надо не просто выйти из коронавируса. Нам надо выйти из него с новой промышленной динамикой, о чем и говорил президент», — отметил собеседник ФАН.

По его словам, сейчас все подсчеты того, как остановка значительного числа предприятий и компаний отразится на ВВП страны, — из разряда гаданий на кофейной гуще.

«Многие приводимые сравнения с тем, как развивалась ситуация в США или Китае, некорректны, поскольку у нас с этими странами очень разная структура экономики. Ясно, что сфера обслуживания «сдуется» очень сильно. Пострадает туризм. Но я не слышал, чтобы из-за коронавируса закрыли металлургический завод», — сказал эксперт.

По его словам, адекватные меры должны быть приняты в оборонных отраслях промышленности и гражданском машиностроении России.

«Уже сейчас отрасль производства медицинского оборудования работает так, как она не работала очень много лет», — уверен профессор ВШЭ.

Очень важно, чтобы государство постепенно начало переходить от компенсационных пакетов к инвестиционным решениям, добавил Евстафьев.

«Понятно, что в сфере обслуживания и развлечений в мае и июне мы не досчитаемся значительной части рабочих мест. Особенно в крупных городах, где все это сильно развито», — предположил эксперт.

Поэтому, по его мнению, надо выводить рабочие места в те сферы, которые будут востребованы после карантина.

«От правительства я жду, что оно примет все меры, чтобы в июне не оказалось, что у нас производится огромное количество масок, туалетной бумаги и аппаратов искусственной вентиляции легких — но не хватает многих других важных вещей. Нам надо понимать, что в июне у нас будет уже другая экономика», — заявил экономист.

По словам Евстафьева, сохранение зарплаты работникам, находящимся в вынужденном отпуске, будет обеспечено в основном за счет Фонда национального благосостояния. По ряду параметров будут задействованы резервные фонды правительства.

«Денег в стране достаточно, чтобы поддержать уровень потребления и социальной защищенности подавляющего числа тех, кто пострадает из-за коронавируса», — уверен профессор ВШЭ.

При этом, считает он, необходимо жестко относиться к требованиям компенсации, например, «гламурной тусовки», которая потребует денег из-за отмененных концертов.

«Не эстрадные певцы сейчас главные. Сейчас главные — врачи, полицейские, военные, квалифицированные рабочие. Именно их необходимо поддержать, создав нормальные условия», — резюмировал собеседник ФАН.

2 апреля президент Владимир Путин в обращении к гражданам России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. При этом регионам предоставляется право самим определять степень строгости изоляционных мер. Нерабочий период может быть сокращен в случае улучшения эпидемиологической ситуации.