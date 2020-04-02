Путин распорядился установить особый порядок передвижения из-за коронавируса

Москва, 2 апреля. Президент РФ Владимир Путин распорядился установить в регионах особый порядок передвижения людей и транспортных средств из-за эпидемии коронавируса.

«Высшим должностным лицам субъектов РФ установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки», — говорится в тексте указа.

Напомним, что в четверг президент РФ Владимир Путин повторно выступил с обращением к россиянам из-за эпидемии коронавируса. Он поблагодарил всех врачей и волонтеров, помогающих гражданам пережить эпидемию, и заявил, что введение нерабочей недели позволило мобилизовать ресурсы для борьбы с пандемией.

Жесткие карантинные меры, по словам главы государства, позволили уберечь от вируса людей старшего поколения, и не допустить вспышку болезни в детсадах, школах и вузах. Многие российские регионы ввели режим самоизоляции, при котором на улицу можно выходить лишь для похода в магазин, аптеку или для выгула собаки.

Российские власти тем временем принимают меры, чтобы облегчить жизнь обычным гражданам, а также представителям малого и среднего бизнеса. В частности, Госдума приняла закон о кредитных каникулах, во время которых банки не могут взимать проценты, требовать неустойку или залог. Кроме того, Путин предложил вдвое сократить страховые выплаты, взимаемые с предприятий малого и среднего бизнеса, при условии, что зарплаты работникам превышают МРОТ.