Масленников: экономика России на фоне COVID-19 сможет продержаться до конца года

Москва, 2 апреля. Внутренних ресурсов российского государства хватит на то, чтобы поддерживать и бизнес, и население до конца этого года. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявил известный экономист Никита Масленников, комментируя продление в России нерабочих дней и режима самоизоляции до 30 апреля.

«Подушки безопасности создавались на черный день, и этот день настал. Ресурсов для обеспечения необходимых мер нам хватит до конца года», — обещает собеседник ФАН.

Однако в дальнейшем российским властям предстоит задуматься о переформатировании модели функционирования российской экономики.

«Нам надо думать, что будет на следующий день. В какую экономическую модель мы начнем выходить быстро из пандемии. Конечно, нам придется всерьез заниматься поддержкой бизнеса, создавать среду, стимулирующую частные инвестиции. Придется снижать долю государства в ВВП», — рассуждает собеседник ФАН.

Однако полученный Россией опыт будет крайне ценным. В первую очередь сейчас российскому правительству предстоит рассчитать объем потерь российской экономики, считает Масленников.

«По опыту новогодних каникул можно сказать, что за неделю недополученный ВВП составил около одного процента, больше одного триллиона рублей. Если же карантин затянется до месяца, потери могут составить более одного процента», — предполагает Масленников.

По его словам, реальное положение дел будет зависеть от того, как экономика будет отталкиваться от созданного пандемией дна.

Пока предложенных президентом мер по поддержке предпринимательства достаточно, полагает экономист. Но в будущем они, возможно, потребуют корректировки. Так, в дальнейшем следует провести реструктуризацию кредитов, предоставить ссуды бизнесу для погашения налоговых долгов. За этот нерабочий месяц меры поддержки российского бизнеса и населения будут скорректированы с учетом развития пандемии коронавируса, полагает эксперт.

Вполне вероятно, что государству придется кредитовать предприятия, чтобы те имели возможность выплачивать сотрудникам заработную плату. Предстоит оказывать финансовую помощь и субъектам федерации, чтобы регионы имели возможность содержать бюджетников.

Также Россия может пойти по пути своих зарубежных коллег и начать оказывать целевую финансовую помощь определенным группам населения.

«В России значительное число граждан находится ниже прожиточного минимума по уровню доходов. Нужно обеспечивать людям достаточно комфортные условия самоизоляции», — призывает собеседник ФАН.

Финансовая помощь гражданам одновременно станет и поддержкой потребительского спроса в экономике в целом, что позволит держать ее на плаву, отмечает Масленников.

«Это не просто разбазаривание денег, это включение ее в некую экономико-финансовую циркуляцию, которая позволяет всему нашему российскому хозяйству дышать», — поясняет эксперт.

Ранее в ходе телевизионного обращения к гражданам президент России Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Глава государства отметил, что принятые ранее карантинные меры позволили выиграть время и также мобилизовать силы и ресурсы для борьбы с эпидемией коронавируса, однако эпидемиологическая угроза по-прежнему сохраняется.