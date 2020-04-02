Минфин создаст схему субсидирования городского транспорта, пострадавшего от карантина

Министерство финансов Российской Федерации, по информации источника Федерального агентства новостей, разрабатывает схему для поддержания не только гражданской авиации, но и городского транспорта, который тоже несет большие убытки.

Региональные транспортные ведомства уже подсчитывают убытки за март, а также пытаются вычислить прогнозируемый ущерб на апрель. Во многих регионах городской транспорт работает в усеченном режиме, где-то он полностью прекратил работу. ФАН на примере Северо-Западного федерального округа провел собственное расследование, чтобы выяснить, какие прогнозируемые убытки понесут региональные транспортные предприятия и что предпринимают их руководители для того, чтобы сократить расходы.

Общие расходы

Оговоримся сразу: не все регионы Северо-Запада посчитали тот выпадающий доход и убытки, которые они уже понесли за март и ожидают в апреле 2020 года. Но по тем регионам, которые уже посчитали, эта сумма за месяц может превысить три миллиарда рублей. И это только государственные предприятия, ведомственные.

«Единой схемы расчета еще не придумали, — рассказал источник в министерстве финансов. — Каждый регион считает по-своему, кто-то готовит выпадающий доход, кто-то — только разницу между расходами и доходами. Несмотря на то, что транспорт не совершает пассажирских перевозок, расходы все равно есть. Да, они существенно сократились за счет малого расхода горючего, но транспорт все равно необходимо поддерживать в рабочем состоянии. Никуда не делись расходы и на собственные активы, людям зарплату тоже надо платить. Директора предприятий совместно с властными структурами разрабатывают схемы оптимизации, сокращения расходов, но субсидирование будет необходимо».

Естественно, львиная доля убытков «упадет» на центр Северо-Западного федерального округа — Санкт-Петербург. Северная столица единственная из всех регионов имеет метрополитен, который продолжает работу, хоть и по графику выходного дня. Отменить его работу фактически невозможно — люди, чьи профессии связаны с жизнеобеспечением города, должны как-то добираться на работу.

Санкт-Петербург

Всего в комитете по транспорту Санкт-Петербурга пять подведомственных предприятий: ГУП «Петербургский метрополитен», ГУП «Пассажиравтотранс», ГУП «Электротранс», ГКУ «Организатор перевозок» и ГКУ «Агентство внешнего транспорта». По трем крупнейшим из них — «Петербургский метрополитен», «Пассажиравтотранс» и «Электротранс» — посчитан выпадающий доход за первый квартал и прогнозируемый на апрель, если весь месяц городу придется сидеть в режиме самоизоляции.

«Пока объем убытков еще не считался, только объем выпадающих доходов, — рассказал источник в администрации города. — За первые три месяца 2020 года эти три предприятия совместно потеряли 585 миллионов рублей. Это недополученная сумма от планируемой. Если карантин растянется на весь апрель, то сумма недополученных доходов составит 2,2 миллиарда рублей. Но это только прогноз — мы не знаем, сколько это продлится».

На данный момент директора этих трех предприятий максимально сокращают расходы из-за малого пассажиропотока. Именно поэтому закрыта часть станций метрополитена, в полном объеме он выполняет перевозки только до 22.00. Это существенно сократит расходы на обслуживание подземки. Но есть те, которые невозможно сократить, — это закупки, необходимые для обеспечения безопасности перевозок и поддержания в рабочем состоянии составов и путей.

Например, сейчас проводится покупка светотехнического оборудования на сумму в 7,2 миллиона рублей, закупка подшипников почти на 5 миллионов и прочее. С учетом того, что себестоимость поездки пассажиров при полной загрузке до карантина была фактически выше стоимости проезда, то метрополитену без помощи извне придется очень туго.

Карелия, Новгород, Архангельск

Второй из регионов округа, ведомственные предприятия которого понесут крупные убытки, станет Карелия. Проблема в том, что бюджетное учреждение «Аэропорт «Петрозаводск» является подведомственным у местного министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи. Это международный аэропорт, и в ближайшее время он должен был организовать рейсы в Хельсинки. Теперь неизвестно, когда начнется сообщение между двумя городами.

В связи с приостановкой авиасообщения, а также невозможностью выполнять коммерческие авиационные работы «Аэропорт «Петрозаводск» может потерять 39,6 миллиона рублей с апреля до конца года. Сюда входят те контракты, которые заключались на весь год, но теперь потеряны. Рейсов не будет, но активы надо поддерживать и платить зарплату 40 сотрудникам. Аэропорт должен быть готов к принятию рейса в любую минуту — «Петрозаводск» считается запасным аэродромом для «Пулково» на случай непогоды в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в ведомстве министерства два государственных унитарных предприятия, осуществляющих пассажирские перевозки: «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-сервис». По ним выпадающие доходы за месяц составят 9,3 и 6,7 миллиона рублей соответственно. Оба предприятия сейчас полностью остановили свою деятельность.

В Великом Новгороде составили ведомость по фактически нанесенным убыткам в связи с введением карантина. Даже передали их в министерство инвестиционной политики с просьбой включить предприятия в список наиболее пострадавших от введения карантина. Прогнозируемые суммы для небольшого региона достаточно внушительные: у городских предприятий убытки порядка 36 миллионов рублей, 5,2 миллиона — у пригородных, 17 миллионов — у предприятий, обслуживающих муниципальные маршруты и осуществляющих услуги пот автостанциям и вокзалам. Общая сумма — 58,2 миллиона рублей — прогноз дефицита.

Остальные регионы еще не посчитали прогнозируемые убытки и дефицит. Многие из них заключают договоры с компаниями, которые могут предоставить такие услуги. Поэтому для подбивки прогнозируемых убытков необходимо собрать сведения со всех предприятий.

На данный момент схема оказания помощи транспортным ГУП только разрабатывается. Но в любом случае правительство и министерства сейчас работают над этой проблемой. А сами регионы по возможности стараются снизить расходы до минимума, чтобы сохранить не только свои активы, но и работников, не снижая их заработную плату.