Эксперт объяснил, как скажется на экономике продление режима нерабочих дней

Москва, 2 апреля. Продление режима нерабочих дней плохо скажется на российской экономике, но это оправданно, поскольку главной ценностью являются человеческие жизни. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил политтехнолог Евгений Минченко, комментируя повторное обращение президента России Владимира Путина.

Напомним, в четверг, 2 апреля глава государства Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля.

«Продлили режим нерабочих дней. Собственно, к этому все шло, потому что было понятно, что одной недели недостаточно, особенно учитывая тот факт, что инкубационный период у коронавируса — 14 дней. Поэтому все вполне логично», — констатировал Минченко.

Политолог назвал интересным факт наделения президентом регионов полномочиями самим выбирать режимы противодействия вирусу — вводить или не вводить те или иные ограничения.

При этом Минченко считает, что экономику страны в связи с продлением режима нерабочих дней ждут новые потрясения.

«На экономике страны это, конечно, скажется плохо. Это будет очень серьезный удар. Но вопрос стоит так, что если главной ценностью являются жизни людей, то приходится идти по такому пути», — подытожил он.

Напомним, что в четверг, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин повторно выступил с обращением к россиянам из-за эпидемии коронавируса и сообщил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля.

Также глава государства предоставил широкие возможности для регионов в период пандемии COVID-19. Теперь субъекты РФ смогут самостоятельно определять режим борьбы, в том числе — ужесточать либо смягчать ограничительные меры.

Российские власти тем временем продолжают работать над тем, чтобы облегчить жизнь обычным гражданам, а также представителям малого и среднего бизнеса. В частности, Госдума приняла закон о кредитных каникулах, во время которых банки не могут взимать проценты, требовать неустойку или залог. Кроме того, Путин предложил вдвое сократить страховые выплаты, взимаемые с предприятий малого и среднего бизнеса, при условии, что зарплаты работникам превышают МРОТ.