Главный тренер и спортсмен сборной РФ по спортивной гимнастике заразились коронавирусом

Москва, 2 апреля. Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко и член сборной Сергей Найдин заразились опасной коронавирусной инфекцией. Кроме того, подозрение на вирус было найдено у двух сотрудников спортивной базы в Новогорске. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил собственный источник.

По имеющимся данным, наличие коронавирусной инфекции у спортсменов и сотрудников базы было выявлено в результате проведения специальных тестов. Отмечается, что это первичный анализ, подтвердить диагноз можно лишь при повторном прохождении обследования.

В настоящее время всех инфицированных отправили под наблюдение врачей в медицинское учреждение.

Родионенко Андрей Федорович — главный тренер сборной по спортивной гимнастике РФ с 2005 года. В 1971–1990 гг. работал старшим тренером молодежной сборной команды Советского Союза, 10 лет был главным тренером сборной СССР по спортивной гимнастике. Является членом исполнительного комитета Европейского гимнастического союза и вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России.