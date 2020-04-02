Джабаров ответил немецкому журналисту, критикующему отправку российской гумпомощи в США

Реакция европейских СМИ, критикующих оказание Россией помощи другим странам в борьбе с коронавирусом, вызывает разочарование. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей.

Российская помощь не дает покоя Европе

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung увидела «угрозу» в российской помощи Вашингтону в борьбе с COVID-19. Издание обвинило Россию в ведении «кибервойны» против Запада во время пандемии коронавируса. Обозреватель Бертольд Колер назвал «похвальным» жест Москвы, однако усомнился в благих побуждениях российских специалистов.

«Москва продолжает отправлять дальнемагистральные бомбардировщики в воздушную зону над Атлантикой. И российский флот, который непривычно долго находится в Балтийском море, по всей видимости, не тесты на Covid-19 там проводит», — написал он.

При этом в самом Госдепартаменте США заявляли, что Москва и Вашингтон оказывали друг другу гуманитарную помощь в прошлом и намерены продолжить это в будущем. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Москва разделяет этот подход.

Отметим, это не первый раз, когда оказание помощи Россией другим странам в борьбе с пандемией оказывается под прицелом европейских СМИ. Ранее итальянская газета La Stampa раскритиковала российскую помощь Италии. Издание со ссылкой на анонимные источники заявило, что 80% поставленных в Италию российских средств для борьбы с коронавирусом оказались якобы совершенно бесполезными. При этом министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо подчеркивал, что Москва совершила жест помощи и солидарности в адрес Рима.

Джабаров: «Надо иметь совесть»

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров разочарован реакцией европейских СМИ на оказание Россией помощи другим странам в борьбе с пандемией.

«Вы знаете, откровенно говоря, это очень сильно разочаровывает. Может, немецкая газета призовет власти Германии помочь американцам, своим главным союзникам? А когда наша страна помогает, они ставят под сомнение помощь, эту помощь пытаются представить в виде каких-то тайных планов по «оказанию влияния» на Соединенные Штаты. Полная глупость», — сказал сенатор в беседе с ФАН.

Владимир Джабаров был возмущен материалом немецкого издания. Ситуация в целом вызывает удивление: Россия оказывает помощь США, а ее за это почему-то критикуют. Сенатор ответил немецкому журналисту, увидевшему «угрозу» в российской помощи США.