Депутат Емельянов на фоне обращения Путина призвал забыть о политических разногласиях

Москва, 2 апреля. Депутат Государственной думы РФ Михаил Емельянов заявил, что поддерживает решение главы государства Владимира Путина о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Но, по мнению эсера, чтобы страна пережила коронавирусный кризис с наименьшими потерями, необходимо выполнить определенные условия.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству прокомментировал специально для Федерального агентства новостей обращение к народу Владимира Путина.

«Президент обладает наиболее полной информацией [о текущей ситуации], по сравнению со всеми другими субъектами, — отметил член фракции «Справедливой России». — Если он принимает такое решение, значит знает что делает».

С одной стороны, считает Емельянов, теперь есть достаточно времени для того, чтобы перебороть складывающуюся тенденцию и не допустить резкого всплеска заболеваемости COVID-2019.

«В течение месяца мы достигнем пика, и потом эпидемия пойдет на спад, — предположил собеседник ФАН. — Но есть, конечно, и риски. Прежде всего, в экономике, выдержит ли она. Здесь опять же оценивать [только] президенту. Потому что очень большая нагрузка ляжет на экономику, на предпринимателей, на бизнес».

По словам депутата, второй риск в данной ситуации — это психология. Все-таки продержаться на карантине одну-две недели — это одно, а сидеть дома целый месяц — конечно, очень сложно.

«Поэтому вопрос — насколько наши люди именно психологически выдержат такой карантин, — сказал Емельянов. — Но опять же, я исхожу из того, что президент — это лицо, которое обладает наиболее полной информацией, и ему виднее, что делать. Поэтому я его поддерживаю».

То, что россияне достойно переживут эту ситуацию, справедливоросс не сомневается, тем более, напомнил он, раньше в нашей стране и не такое переживали.

«Во-вторых, не надо впадать в панику, — выразил он уверенность. — А надо помогать друг другу, проявлять солидарность и забыть о политических и других разногласиях. Я думаю, это и будет подспорьем тому, что мы перешагнем через вот этот кризис с наименьшими потерями».

Согласно отчету оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, сейчас в России зафиксировано 3548 случаев заражения, включая 771 — за последние сутки. 235 человек выздоровело, 30 — умерло.