Захарова поблагодарила Китай за помощь в борьбе с коронавирусом

Москва, 2 апреля. Россия благодарна Китаю за гуманитарную помощь, которую Пекин предоставил Москве для борьбы с коронавирусом. Об этом в четверг заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы хотели бы сказать слова благодарности и выразить их китайской стороне за направление в Россию гуманитарного груза», — отметила она.

Накануне Китай направил в Россию гуманитарный груз весом 26 тонн в качестве помощи в борьбе с коронавирусом. Речь идет о инфракрасных термометрах, медицинских масках, бахилах, перчатках, респираторах и защитных костюмах. Примечательно, что Россия ранее тоже предоставляла КНР гумпомощь. В начале февраля в китайский город Ухань было направлен гуманитарный груз весом более 23 тонн, который включал медицинские препараты и средства индивидуальной защиты.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.

Многие российские регионы ввели режим самоизоляции, при котором на улицу можно выходить лишь для похода в магазин, аптеку или для выгула собаки.