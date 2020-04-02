Путин не исключил сокращение количества нерабочих дней из-за коронавируса

Москва, 2 апреля. Президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочего периода из-за коронавируса до 30 апреля. Глава государства не исключил сокращение нерабочих дней при благоприятной ситуации.

Президент РФ отметил, что нерабочая неделя позволила выиграть время для упреждающих действий, мобилизовать органы власти и нарастить ресурсы системы здравоохранения. Путин подчеркнул, что пик эпидемии еще не пройден.

Глава государства принял решение продлить нерабочий период до 30 апреля. Российский лидер не исключил сокращение нерабочего периода, если позволит обстановка.

«С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения. Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — отметил Путин в ходе обращения к нации.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 3548, 235 пациентов выздоровели, 30 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 771. Всего проведено более 536 тысяч тестов на коронавирус.