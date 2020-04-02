Осташко призвал оштрафовать «Эхо Москвы» на сотни млн рублей за распространение фейков

Крупные федеральные СМИ необходимо штрафовать на сотни миллионов рублей за распространение фейковой информации, такое же наказание ждет и издание «Эхо Москвы». Такое заявление в интервью Федеральному агентству новостей сделал главный редактор издания Politrussia Руслан Осташко.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на новость о направлении Генеральной прокуратурой Российской Федерации материалов в Роскомнадзор для привлечения радиостанции «Эхо Москвы» к ответственности за распространение фейков, связанных с эпидемией коронавируса. Так, СМИ, чья редакционная политика уже не раз вызывала вопросы, на сайте своего оренбургского отделения опубликовало материал, в котором рассказало о неподтвержденном случае вспышки «неизвестного заболевания» в исправительной колонии №8. Проведенная после публикации проверка не подтвердила данную информацию.

«К сожалению, закон о фейковых новостях слишком мягкий, и потому трактуется людьми весьма специфически, — считает политолог. — Наказание за подобные деяния не соответствует их общественной опасности. А наказывать тем временем необходимо — и делать это нужно жестко! Вплоть до закрытия СМИ, которое должно происходить после трех вынесенных государством предупреждений в течение одного года — иначе бороться с ложью, транслируемой «Эхом Москвы», просто нет смысла. Также нужно предусмотреть механизм введения уголовной ответственности для главного редактора такого «закрытого» по решению властей СМИ».

Эксперт предложил ввести гибкую систему штрафов за фейковые новости, которые должны начинаться «от миллиона рублей» и увеличиваться пропорционально охвату аудитории, которая была «оболванена» нерадивым средством массовой информации.

В настоящий момент распространение ложных слухов о коронавирусе попадает под действие закона о недостоверной информации, за что граждане штрафуются на сумму в 100 тысяч рублей. Повторное совершение подобного деяния обойдется нарушителю уже в 300 тысяч рублей.

«Поскольку «Эхо Москвы» любит хвастаться огромным количеством своих слушателей, то логично было бы наказывать его на сотни миллионов рублей, как крупное федеральное СМИ», — считает политолог.

По словам Осташко, после неоднократного распространения фейков о коронавирусе «Эхом Москвы» даже те, кто раньше защищал эту радиостанцию, теперь видят всю мерзость ее редакционной политики.

«Три предупреждения — и уголовка, — вынес вердикт Алексею Венедиктову собеседник ФАН. — Только так можно победить ложные новости в нашей стране. Накажем одного — остальным не повадно будет».

Напомним, фейк о «вспышке коронавируса» в оренбургской колонии — не единственный, вышедший из-под пера «Эха Москвы». До этого их журналист Сергей Асланян совершил, по словам руководителя Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, «откровенный подлог, фальсификацию»: написал на своей странице в соцсети, что лично ходил в московский сетевой магазин, где видел «ополоумевших людей, их крики и вопли», приложив при этом к своей записи фотографию очереди в Турции.