Путин уверен, что власти РФ будут действовать на опережение

Москва, 2 апреля. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что власти страны будут действовать надежно и на опережение.

Глава российского государства 2 апреля выступил с телеобращением к нации. Он выразил благодарность медперсоналу, который делает все возможное для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране.

Также Владимир Путин объявил о продлении нерабочей недели до 30 апреля с сохранением заработной платы.

«Уверен, мы и впредь будем действовать так же согласованно и надежно и главное — на опережение», — сказал Путин.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019. Российские власти предпринимают все необходимые меры для защиты граждан страны. В ходе видеосовещания с членами российского правительства 1 апреля Владимир Путин заявил, что на карантине в стране находятся свыше 3,3 миллиона человек. По его словам, почти 300 тысяч граждан придерживаются режима самоизоляции.