Путин наделил регионы дополнительными полномочиями

Москва, 2 апреля. Главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия на фоне распространения коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к нации.

Глава государства пояснил, что жесткость ограничений в регионах должна зависеть от эпидемиологической ситуации.

«Регионы сами будут решать какой режим вводится, какие организации приостановят деятельность, а кто будет работать», — подчеркнул он.

Глава государства также обратил внимание, что в России очень разная плотность населения, поэтому в некоторых субъектах коронавирус уже создал серьезную угрозу, в частности, в Москве, а есть регионы, где ситуация значительно лучше.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 3 тыс 548 случаев заражения коронавирусом. 235 человек выздоровело, 30 заболевших погибли.