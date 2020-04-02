​​​​ Путин: Нерабочая неделя позволила мобилизовать страну для борьбы с коронавирусом

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Москва, 2 апреля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нерабочая неделя позволила выиграть время и мобилизовать страну для борьбы с коронавирусом. Об этом глава государства сказал, выступая с обращением перед гражданами.

«Нерабочая неделя позволила выиграть время для упредительных действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя наш опыт и лучшие практики других стран», — отметил Путин.

По словам российского лидера, нерабочая неделя показала, что жесткие карантинные меры способны снизить риски. Он подчеркнул, что российским властям удалось оградить от инфекции людей старшего поколения, не допустить вспышки заболевания в детсадах, школах и вузах.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.

Многие российские регионы ввели режим самоизоляции, при котором на улицу можно выходить лишь для похода в магазин, аптеку или для выгула собаки. Российские власти тем временем принимают меры, чтобы облегчить жизнь обычным гражданам, а также представителям малого и среднего бизнеса.