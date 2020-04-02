Новые Huawei P40 получили кодовые имена в честь персонажей мультфильма

Москва, 2 апреля. Производители новых флагманских смартфонов Huawei P40 присвоили гаджетам имена персонажей диснеевских мультиков. Речь идет о кодовых названиях, которые используются специалистами на стадии разработки девайса. О своеобразном «пасхальном яйце» рассказал инсайдер с ником @RODENT950.

По имеющееся информации, производитель новых смартфонов использовал для обозначения устройств имена из анимационного фильма «Холодное сердце». Среди технологических компаний распространена практика, когда в период разработки устройства ему дают кодовое имя. Это позволяет избежать утечки информации к конкурентам и упрощает ведение отчетной документации. Так, компания Google называет свои смартфоны Pixel в честь разных видов рыб, а Nokia использует имена различных супергероев, передает Planet Today.

Создатели линейки Huawei P40, вероятно, являются почитателями творчества Уолта Диснея, потому что для обозначения своих телефонов выбрали мена героев мультфильма «Холодное сердце», который вышел на экраны в 2013 году. Так, передовая модель линейки носит имя Elsa.

Кроме того, примечательным является тот факт, что на камере прототипа телефона P40 Pro+ красуется надпись «Let it go», что является непосредственной отсылкой к заглавной музыкальной теме мультика.