Сирия, 2 апреля. Совместное патрулирование Турции и РФ прошло на севере Хасаки. Членов курдской группировки «Силы освобождения Африна» обвиняют в организации убийства протурецкого боевика в Алеппо. SDF**** понесли потери в результате нового взрыва в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Аль-Бусейра в провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Турции и протурецкие силы: задержали мужчину в пригороде Африна на северо-западе Алеппо; продолжают обстреливать зону контроля курдских бандгрупп в северной части Хасаки.

Курдские вооруженные формирования: обвиняются в подрыве автомобиля протурецких боевиков в районе Шерава в кантоне Африн.

Российская военная полиция: провела совместное с Турцией патрулирование местности в районе Ад-Дербасии на севере Хасаки.

«Хашд Шааби»: приступили к спецоперации по поиску «спящих ячеек» ИГ1 в провинции Дияла в Ираке.

Провинция Алеппо

Информагентство Syrian Network for Human Rights сообщает о том, что в пригороде Африна был арестован еще один местный житель по имени Мурад Ахмад Батал. О том, на каком основании члены протурецких формирований задержали мужчину, установить не удалось. Напомним, в начале дня также стало известно об аресте сирийца курдской национальности в районе Раджу.

Между тем появилась информация о подрыве военной машины «Сирийской национальной армии» в районе Шерава. В результате инцидента погиб один из высокопоставленных лидеров протурецких сил по имени Абу Халид. Согласно информации Twitter-канала (war_noir), к организации взрыва имеют отношение члены курдской группировки «Силы освобождения Африна», которые нередко осуществляет вылазки в оккупированных СНА районах.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о еще одном взрыве в зоне контроля курдских боевиков. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Breizhman1983), в городе Аль-Бусейра детонировало СВУ, которое было заложено на пути следования конвоя «Демократических сил Сирии»**** (SDF). В результате один членов формирования был убит, еще несколько получили ранения. В установке бомбы подозревают боевиков «Исламского государства», действующих в составе «спящих ячеек». Напомним, в первой половине дня также сообщалось о взрыве в населенном пункте Ас-Суса.

Провинция Хасака

Турецкие солдаты и сотрудники военной полиции РФ провели совместное патрулирование в районе города Ад-Дербасия. Конвой из шести турецких и шести российских бронеавтомобилей начал движение со стороны пограничного пункта «Шерик». Мониторинг обстановки осуществлялся в деревнях Далик, Малак, Захр аль-Араб, Касра, Салам Алик, Кунайтара и Курмания. По завершении патрулирования турки направились в провинцию Мардин, тогда как военные РФ вернулись в город Камышлы. Напомним, совместное патрулирование на севере САР проводится по условиям российско-турецкого соглашения о взаимопонимании от 22 октября прошлого года.

Тем временем в северных районах провинции продолжаются обстрелы со стороны протурецких боевиков. В соответствии с данными, предоставленным военным источником в Twitter (NovostiDamask), последние удары союзников Турции по территории деревень Кабр-Сагир и Аль-Абуш в районе Тель-Тамра обернулись гибелью двух и ранением еще четырех гражданских лиц. О том, что послужило поводом для открытия огня на данном направлении, пока неизвестно. Напомним, ранее также поступала информация о трех пострадавших неподалеку от Абу-Расина.

Ирак

Twitter-канал (Presssiraq) сообщает о том, что отряды проправительственного ополчения «Хашд Шааби» начали обследовать пустынные районы неподалеку от города Ханакин в провинции Дияла. По сведениям разведывательных спецслужб, здесь могут скрываться подпольные ячейки «Исламского государства», которые угрожают стабилизации обстановки в регионе. Данных о ходе спецоперации пока не поступало.

Напомним, власти Республики объявили о полной зачистке территорий страны от террористов в конце 2017 года. Однако фиксирующиеся время от времени вылазки неизвестных свидетельствуют о том, что часть боевиков до сих пор сохраняет присутствие в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.