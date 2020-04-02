Путин заявил, что врачи держат оборону от наступающей эпидемии коронавируса

Москва, 2 апреля. Президент России Владимир Путин выразил благодарность медработникам, которые держат оборону от наступающей эпидемии коронавирусной инфекции.

Глава российского государства начал обращение к нации 2 апреля со слов благодарности врачам, медикам и медсестрам, которые в напряженном режиме продолжают вести борьбу с инфекцией. Медперсонал спасает людей и предотвращают развитие болезни, заметил президент России.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. Инфекция стремительно распространяется по всему миру. Российские власти принимают необходимые меры для борьбы с COVID-2019. В регионах РФ введен режим самоизоляции, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленную работу, школы и вузы проводят занятия дистанционно. Объявленная выходной неделя будет продлена до 30 апреля.