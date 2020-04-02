Путин заявил, что России удается сдерживать эпидемию коронавируса

Москва, 2 апреля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нерабочая неделя в России позволила выиграть время для упреждающих действий в борьбе с коронавирусом.

«Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции позволили нам выиграть время для упреждающих действий, мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения», — отметил Путин в ходе обращения к нации.

Глава государства подчеркнул, что Россия использует как собственный опыт, так и лучшие практики других стран для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно. Путин обратил особое внимание, что в стране удалось оградить от коронавируса пожилых людей и детей.

«Нам в целом удается оградить от угрозы людей старшего поколения, не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, вузах и других учебных заведениях», — добавил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что пик эпидемии еще не пройдет, опасность распространения коронавируса сохраняется. Глава государства сообщил, что подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 3548, 235 пациентов выздоровели, 30 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 771. Всего проведено более 536 тысяч тестов на коронавирус.