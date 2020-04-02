Москва, 2 апреля. Президент России Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Глава государства выступил с обращением к гражданам из-за распространения коронавирусной инфекции.

Президент отметил, что принятые ранее карантинные меры позволили выиграть время, а также мобилизовать силы и ресурсы для борьбы с эпидемией коронавируса. По его словам, данные меры позволили защитить от вируса пожилых людей, а также не допустить эпидемии в детских садах, школах и других учебных заведениях.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 937 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 47 тысяч человек.

В России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 235 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.