Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 14

Федеральное агентство новостей представляет 14-й выпуск рейтинга антироссийских СМИ.

Главные итоги: минувшая неделя вновь оказалась продуктивной для подопечных беглого олигарха Михаила Ходорковского. Его «МБХ Медиа» в очередной раз занимает первую строчку рейтинга (опубликовано 87 антироссийских статей). На втором месте оказалась «Новая газета», сотрудники которой опубликовали 84 антироссийских материала. Бронза достается «Дождю» (82 антироссийских материала).

На прошлой неделе «журналисты» откровенно антироссийских изданий распространяли фейки о том, что российским полицейским якобы было разрешено не задерживать жителей городов за мелкие нарушения, а также о том, что за соблюдением карантина в Чечне следят силовики с полипропиленовыми трубами. Кроме того, либеральные СМИ дезинформировали своих читателей, заявляя, что власти Москвы выпустили приложение для слежки за жителями столицы.

Справка:

Дезинформация — это искаженная информация, которая предоставляется россиянам с целью эффективного внедрения определенных мыслей и отношения к некоторым событиям. В нашем случае такой термин используется для обозначения статей, заведомо искажающих информацию и преподносящих ее в негативном ключе.

Фейк — мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Фейки

26 марта «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщил, что руководство МВД и ФСБ обсуждает меры по предотвращению массового заражения сотрудников коронавирусной инфекцией, что может негативно сказаться на работе силовых структур России. Среди предлагаемых мер были закупки масок и респираторов, средств обеззараживания, введение температурного контроля.

Силовики также должны были перейти на работу онлайн и работать с обращениями граждан, используя электронную почту. Но самое интересное, о чем сообщило издание — это рекомендация к рядовым сотрудникам полиции не задерживать россиян за мелкие и незначительные нарушения, «если они не представляют реальной общественной опасности, ограничиваясь профилактическими беседами».

Информацию сразу же начали распространять антироссийские СМИ, среди них РБК со статьей «СМИ узнали о рекомендации не задерживать мелких нарушителей из-за вируса». Не проверяя опубликованную коллегами из «Коммерсанта» информацию, журналисты информационного агентства распространили новость. К их чести, они попытались получить оперативный комментарий у МВД. Тем не менее статья опубликована, а мы идем дальше.

Фейк о рекомендациях со стороны руководства силовых ведомств опубликовали и «Открытые медиа», еще один принадлежащий Ходорковскому ресурс. В статье «Полицейским разрешили не задерживать мелких нарушителей закона» говорится, что полицейским на совещании в МВД рекомендовали не задерживать граждан за «незначительные» правонарушения из-за угрозы COVID-19.

На ту же тему написала и «Новая газета», выпустившая материал «Коммерсант»: силовикам разрешили не задерживать россиян за мелкие правонарушения. Они также сообщили, что предлагаемая рекомендация якобы касается только случаев, когда речь идет о «незначительных нарушениях», и вместо задержания сотрудникам полиции предлагается проводить профилактические беседы.

«Новая газета» сообщила, что с 29 марта на территории Чечни начал действовать объявленный Рамзаном Кадыровым всеобщий карантин, причем по данным источника его внедряют в самом «жестком» варианте. Сразу после этого в сети начали появляться видеоролики, на которых неизвестные люди с полипропиленовыми трубами дежурят на дорогах. «Новая» сразу назвала неизвестных местными силовиками, хотя у указанных людей нет ни одной нашивки, которая бы указывала на принадлежность к министерству внутренних дел или любому другому ведомству.

Новость тут же подхватили и весело начали распространять и другие оппозиционные СМИ. Так, МК сразу же выпустил статью, в которой назвал неизвестных полицейскими: «В Чечне придумали способ борьбы с нарушителями карантина: будут бить». В своем материале издание сообщило, что таким способом (при помощи труб) «полиция» загоняет жителей по домам и наказывает откровенных нарушителей режима самоизоляции. Не забыли там напомнить о том, что «прежде точно такими же палками чеченские силовики избивали незаконно удерживаемых лиц — представителей ЛГБТ-сообщества, правозащитников», а также добавляют, что «без маски выйти на улицы Грозного нельзя, но при этом их в Чечне не продают». На лицо распространение откровенного фейка и попытка выставить власти региона в самом неприглядном свете.

«Дождь» опубликовал статью «Карантин из-под палки. На улицы Чечни вышли люди в черном с полипропиленовыми трубами». Сам по себе материал небольшой, информационная заметка, однако и в ней либеральные журналисты рассказывают об ужасах «тоталитарного режима», вынуждающего чеченцев сидеть дома и трястись от страха, так как, выходя на улицу, можно, что называется, «отхватить полипропиленовой трубой». Нечто подобное выпустило и «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Но чуть позже министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров опроверг данные «Новой газеты» о том, что люди, замеченные с трубами, являются сотрудниками силовых ведомств Чечни. По его словам, граждане на видео «решили посмеяться на тему индийских мер».

«Это все равно, что человека бить шариком. Кто-то решил пошутить. На эту удочку попались некоторые СМИ. Где вы увидели представителей правоохранительных органов? На этом видео нет никаких блях, никаких номеров машин. Сейчас это видео гуляет с названием «Джедаи появились в Грозном». Все прикалываются, чтобы поднять настроение дисциплинированным жителям Чеченской Республики, которые находятся в своих домах», — резюмировал министр.

Дезинформация

Фейками дело не ограничилось. Принадлежащие либеральной оппозиции СМИ пытались дезинформировать читателей статьями о том, что власти Москвы якобы выпустили приложение для слежки за жителями в условиях пандемии COVID-19.

А дело было так. В Google Play появилось мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для отслеживания нахождения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Власти Москвы подчеркивали, что пациенты, согласившиеся на использование программы, добровольно дают согласие на ее установку и подтверждают, что обязуются соблюдать режим карантина.

Тем не менее оппозиция попыталась увести фокус внимания с заботы столичной мэрии о здоровье граждан на то, что при помощи приложения власти якобы намерены следить за москвичами. «Новая газета» сообщила, что «Это будет перепись населения», а само приложение представляет собой новый идентификатор личности и система контроля.

«Собянин под предлогом эпидемии придумал гениальную вещь. Мэрия хочет получить данные о реальном месте проживания москвичей», — пишет «Новая газета».

«Эхо Москвы» вообще вывернулось: «Стали известны подробности, как Собянин собирается организовать цифровой рэкет. Якобы вместо мониторинга зараженных, мэр Москвы намерен за счет штрафов заработать.

«Репрессивное государство будет давить своих граждан по полной. И уровень цинизма — использовать для сбора данных эпидемию — зашкаливает», — утверждает «Эхо».

Далее следует «МБХ Медиа» с материалом «Как будет действовать пропускной режим: схемы слежки за москвичами». Здесь также на лицо намеренное искажение информации. Сюда также следует отнести еще один ресурс Ходорковского — «Открытые медиа» со статьей «Московские власти выпустили приложение для слежки за жителями на карантине».

Однако, как мы написали выше — приложение в первую очередь необходимо для того, чтобы не допустить спорадического распространения COVID-19. Ведь те, кто нарушает карантин, потенциально опасны для окружающих людей, к тому же программу не будут использовать для всех жителей Москвы, а только для тех, у кого «подтверждена новая коронавирусная инфекция, и которые проходят лечение на дому». Вот и выходит, что оппозиция намеренно пытается дезинформировать читателей, обвиняя власти в слежке и тоталитаризме.

Для критиков приложения, заявляющих о том, что оно было разработано для «слежки» за москвичами, отметим: сбор данных пациентов осуществляется только с их письменного согласия. При этом полный трекинг передвижения не строится, столичные власти получают доступ только к последней координате, сигнализирующей, что человек вышел из дома, адрес которого сам же указал в анкете. Тем не менее собеседник ФАН считает, что у приложения есть и минусы.

Мнение эксперта

По словам эксперта ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, человечество впервые столкнулось с такой уникальной инфекцией, как COVID-19. И дело тут даже не в симптоматике и возможностях вируса, ведь тот же испанский грипп, который поразил планету в 1919-1920 годах, заразил почти 30% населения Земли (тогда погибло по разным оценкам от 17 до 50 –100 млн человек), а в том, как последствия освещаются в СМИ.

«Именно сейчас планета находится в состоянии сильнейшей паники из-за информационной истерии в медиапространстве. Это, конечно же, необычное явление, которое явно вызвано искусственно. В этой ситуации прослеживается необузданность социальных сетей, мы уже наслышаны о Twitter-революциях, о создании фейков, о попытках при помощи соцсетей влиять на целые государства. И вот эту ситуацию [вспышка COVID-19], очевидно, используют оппозиционные силы, которые критикуют все действия правительства РФ», — говорит аналитик.

В итоге Россия столкнулась с тем, что придуманные превентивные и оперативные методы купирования коронавируса, которые высоко оцениваются даже в Европе, активно критикуются оппозиционными СМИ внутри страны. Причем это похоже на критику ради критики.