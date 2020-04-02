«Цветочный ряд» вручил более тысячи букетов московским врачам

Москва, 2 апреля. Федеральная сеть цветочных супермаркетов «Цветочный ряд» провела акцию, направленную на поднятие боевого духа медиков во время эпидемии коронавируса. Врачи и медсестры более десяти московских больниц на текущей неделе получили свыше тысячи букетов от компании, сообщили в пресс-службе «Цветочного ряда».

Как отметил основатель компании Иван Утенков, коронавирус — это проблема, которая касается каждого жителя нашей страны. Он напомнил, что врачи сейчас находятся в авангарде борьбы с эпидемией.

«Многие не покидают больницу по несколько дней, героически спасая жизни пациентов. Считаю своим долгом поддержать медработников, выразить им благодарность, порадовать их в такой непростой период букетами цветов», — подчеркнул Утенков.

В Москве шикарные букеты от «Цветочного ряда» уже получили сотрудники НИИ скорой помощи им. Склифосовского и Городской клинической больницы им. С. С. Юдина. Работники ГКБ уже поблагодарили компанию за поддержку в Instagram.

«Спасибо компании «Цветочный ряд» за сегодняшнее прекрасное утро в нашей больнице! Весеннее и такое позитивное! Более 500 красивых букетов для врачей и медсестер», — говорится в аккаунте медицинского учреждения.

Сеть цветочных супермаркетов поддерживает и врачей в регионах. Так, букеты были доставлены в Городскую клиническую больницу Демского района Уфы. Глава Башкирии Радий Хабиров написал на своей странице в Facebook, что его очень тронули эти цветы.