Винокур рассказал о результатах теста на коронавирус

Москва, 2 апреля. Тест на пневмонию COVID-19 у юмориста Владимира Винокура и его близких оказался отрицательным. Об этом сообщил сам артист.

По словам Винокура, самочувствие членов его семьи в норме, диагноз не подтвердился.

«Хорошо себя чувствую. И жена, и дочка. Все сделали тесты. Не обнаружен», — заявил юморист.

Артист решил проверить себя и родственников на наличие коронавируса после того, как с инфекцией был госпитализирован певец Лев Лещенко, с которым его связывают дружеские отношения. В социальных сетях Винокур поделился процессом тестирования. На опубликованных в Instagram снимках видно, как врачи берут у юмориста соскоб слизистой горла, сообщает телеканал «360».

«Дорогие друзья! Должен поделиться с вами радостным событием! Берегите себя! Всем здоровья», — написал комик.

Лев Лещенко со своей супругой был доставлен в специализированную больницу в Коммунарке 24 марта в тяжелом состоянии. Медики обнаружили у певца двустороннее воспаление легких, передает Ura.ru.

По последним данным, в России выявлено 3548 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 771 из них зафиксирован за последние сутки. Выздороветь смогли 235 пациентов, 30 погибли. Заболевшие ранее неизвестной инфекцией зарегистрированы в 76 регионах страны.