Гаспарян считает, что коронавирус поможет вновь «отмазать» Венедиктова-младшего от армии

Москва, 2 апреля. Редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, вероятнее всего, снова отмажет своего сына от призыва в армию, как уже было раньше. Такое предположение сделал российский журналист и радиоведущий Армен Гаспарян.

По его словам, в этот раз оградить молодого человека от его гражданского долга будет проще, поскольку внимание властей и обычных людей сосредоточено на борьбе с коронавирусом.

«Чуда от «золотой молодежи» я не жду, потому как тему эту быстренько замылят, благо, коронавирус формирует повестку. А если к этим гражданам и прозвучат вопросы, то звучать они будут недолго», — пояснил Гаспарян Nation News.

Он добавил, что либеральная общественность готова круглосуточно вести борьбу за «нашу-вашу свободу», но когда дело доходит до исполнения закона, она пытается увильнуть.

О том, что сын Венедиктова избегает службы в армии, сообщалось и ранее. Парень воспользовался лазейкой в законодательстве, которая позволяет не призывать россиян, проживающих за рубежом. При этом сам факт проживания за рубежом стоит под сомнением. Венедиктова-младшего уже несколько раз видели в Москве. Один раз в кальянной «Гамачная №1. Ежик в тумане», где молодой человек работал барменом (его опознал один из клиентов, который утверждал, что сын главреда «Эха» был под наркотиками). Другой раз — на московских дорогах, где он устроил ДТП. Отметим, что весенний призыв стартовал с 1 апреля.