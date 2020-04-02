Винокур рассказал о самочувствии заболевшего коронавирусом Лещенко

Москва, 2 апреля. Российский исполнитель Лев Лещенко, который заболел коронавирусной инфекцией, чувствует себя хорошо. Об этом рассказал его друг и коллега Владимир Винокур.

По его словам, в настоящее время Лещенко находится в палате с супругой. Его перевели три дня назад, добавил Винокур.

«Значит, хорошо себя чувствует… Тесты повторные сделают, он же в больнице лежит. Но у него ничего нет. Потому что, как его могли в палату к ней привести, конечно, проверили уже», — сказал РИА Новости Владимир Винокур.

У Лещенко диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Артиста госпитализировали с двусторонней пневмонией в больницу в подмосковной Коммунарке. Позже состояние певца стабилизировалось. В настоящее время исполнитель чувствует себя намного лучше. Помощник Лещенко Андрей Гайдель ранее сообщил, что врачи больницы в Коммунарке не могут понять природу заболевания Народного артиста РСФСР. По его словам, у исполнителя «обширная пневмония, ему то лучше, то хуже».

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце 2019 года в Китае. Среди главных симптомов заболевания — сдавленность в груди, высокая температура, сухой кашель. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире, напоминает телеканал «360».