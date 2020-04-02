Клинцевич уверен, что «Новой газете» не удастся избежать наказания за фейки о коронавирусе

Москва, 2 апреля. Многочисленные фейки «Новой газеты» о коронавирусе в России являются очевидным политическим заказом, который не останется без внимания правоохранительных органов. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Журналисты «Новой газеты» активно нагнетают панику среди россиян вбросами про ситуацию с коронавирусом в стране. Сначала СМИ утверждает, что якобы врачи работают в «рабских» условиях, затем заявляет, что в больницах якобы не хватает медицинских товаров и предметов первой необходимости.

В своих публикациях «Новая» ссылается на так называемый «Альянс врачей» Алексея Навального. Эту сомнительную организацию уже неоднократно уличали в создании фейков. «Новая» опубликовала материал со ссылкой на «Альянс врачей» о том, что якобы в одной из московских больниц медикам запретили ходить в туалет, а врачи работают в условиях «дикого некомплекта».

В этой же статье утверждается, что врачи волгоградской больницы не получили средства индивидуальной защиты и вынуждены сами шить маски из марли. Вброс прокомментировала Ассоциация управленцев здравоохранения. По словам волгоградских врачей, нехватки медицинской продукции в регионе не наблюдается. Сотрудники Волгоградской ЦРБ, упомянутые в материале «Альянса врачей», подтвердили, что больница обеспечена необходимыми медицинскими материалами.

Клинцевич уверен, что ситуация с фейками свидетельствует о том, что речь идет о конкретном политическом заказе. «Новая» и ее источники вроде «Альянса врачей» умышленно создают панику вокруг ситуации с коронавирусом в России. Страна на данный момент справляется с коронавирусом, предупреждая тяжелые последствия.

«Мы должны понимать, что есть другие политические силы, кто отрабатывает политический заказ и, решая свои задачи, игнорирует нравственные аспекты, нормы морали и ответственность перед людьми и страной», — заявил сенатор в комментарии «Инфореактору».

По словам Клинцевича, создание фейков в попытке запугать россиян требует жесткой реакции со стороны государства и жесткой правоприменительной практики. Сенатор подчеркнул, что уже готовы соответствующие законодательные инициативы, в случае продолжения они будут приняты.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 3548, 235 пациентов выздоровели, 30 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 771. Всего проведено более 536 тысяч тестов на коронавирус.