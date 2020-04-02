Архангельск, 2 апреля. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке. По его словам, определяющим, будет ли он занимать этот пост, является мнение населения и президента России.

«Сегодня мне понятно, что мне необходимо обратиться к президенту, чтобы он принял решение, кто будет готовить Архангельскую область к выборам губернатора», — цитирует его издание «Подъем».

На основании этого, по словам Орлова, он и написал заявление об отставке. Он добавил, что старался сделать все возможное, чтобы Поморье развивалось, и благодарен всем.

Как отмечает РИА Новости, Орлов был назначен врио губернатора Архангельской области в январе 2012 года, в феврале региональное Собрание депутатов наделило его полномочиями главы региона.

Через три года Орлов досрочно подал в отставку и после этого победил на выборах главы Поморья. За него проголосовали 53,25% жителей.