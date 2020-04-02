Сотрудники ФСБ проводят обыски в МВД в рамках дела о коррупции

Москва, 2 апреля. Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят обыски в следственном департаменте МВД из-за подозрений в коррупции. Двух генералов и следователя по особо важным делам подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По имеющейся информации, задержанный в июне прошлого года предприниматель дал взятку представителям МВД за то, чтобы его перевели под домашний арест. Бизнесмена подозревали в мошенничестве на 10 миллионов долларов.

В данный момент сотрудники ФСБ изымают документы, а также опрашивают сотрудников, передает «Царьград».