Новак заявил, что Россия не будет продавать нефть себе в убыток

Москва, 2 апреля. Российские компании не удовлетворены ценой нефти, однако не собираются продавать ее себе в убыток. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

«Цена на нефть не удовлетворяет компании. Нет убытка, потому что у нас себестоимость достаточно дешевая», — сказал глава Минэнерго.

Новак пояснил, что 60–70% в стоимости нефти — это доходы, перечисляемые в бюджет, и нынешняя цена достаточно низкая для формирования казны.

«Хотя мы готовы, и наши финансово-экономические службы говорили, что мы можем этот период низких цен пройти», — подчеркнул министр, отметив, что у России накоплены достаточные резервы.

Также Новак заявил, что наращивать добычу нефти в ближайшее время нецелесообразно, поскольку ее потребление будет сокращаться.

Напомним, цены на нефть рухнули после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+, которые состоялись 6 марта. Россия настаивала на пролонгации договоренностей на действующих условиях в связи с эпидемией коронавируса и необходимостью оценить его влияние на мировую экономику. Партнеры Москвы при этом предлагали дополнительно сократить объемы добычи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сейчас никто из партнеров не заводит речи о создании сделки, которая может стать альтернативой ОПЕК+.