Книжные магазины России под угрозой уничтожения из-за пандемии коронавируса. ФАН-ТВ

Владельцы небольших книжных магазинов Петербурга бьют тревогу: самоизоляция обрушила продажи, а владельцы помещений не снижают аренду. В Интернете книготорговцы создали петицию с призывом о помощи. За несколько дней она собрала более 35 тысяч подписей.

Книготорговцы уверены, что если будет введен карантин, а никакой поддержки от государства они так и не получат, то магазины будут обречены на вымирание или будут вынуждены поднимать цены на книги. По словам совладельца книжного магазина «Все свободны» Артема Фаустова, сейчас удается выживать только за счет интернет-заказов, но это не покрывает и доли расходов.

«Упали продажи резко, в половину точно, хотя я думаю даже больше. Если честно сейчас довольно сложно сосчитать, потому что мы заняты немного другим. Ну, магазин закрыт какие тут вообще могут быть продажи. Мы работает только как онлайн-магазин. А для таких небольших бизнесов, небольших торговых точек онлайн-торговля не составляет какого-то значительного процента от продаж, поэтому это такое легкое подспорье», — поделился Артем Фаустов, совладелец книжного магазина «Все свободны».

«Я думаю, что есть некий принцип, по которому люди сейчас выбирают книги. Это те книги, которые они давным-давно хотели прочитать и все откладывали. Это какие-нибудь объемные художественные тексты. Но так как у нас магазин специализируется на нон-фикшн, это разные исследования. Например, Жиль Делеза Кино — это философское исследование разных фильмов. Это толстая книжка и к ней просто так не подобраться, а сейчас куча времени как раз ее посидеть почитать», — говорит Любовь Беляцкая, совладелец книжного магазина «Все свободны».

Продавцы переживают, что если объявят полный карантин, то даже курьеры уже не смогут перемещаться по городу, чтобы доставлять интернет-заказы.

По словам книготорговцев, сейчас для них самое сложное — это выплачивать аренду. Для покупателей магазин закрыт, прибыли не приносит, и владельцы помещений свои деньги терять не хотят. Совладельцы книжного магазина «Все свободны» уверены, что на помощь должно прийти правительство, и на примере европейских стран передать ответственность за книгопечатное и книготорговое дело Министерству культуры.