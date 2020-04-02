Успенская спасается от депрессии с помощью молодого фаворита из Грузии

Москва, 2 апреля. Российская исполнительница шансона Любовь Успенская нашла себе отдушину после скандала, связанного с дочерью Татьяной. Артистка занимается активным продвижением 28-летнего певца из Грузии Левана Кбилашвили.

Фаворит Успенской известен благодаря участию в телевизионном проекте «Голос». Грузинский артист отличается яркой внешностью и глубоким тембром голоса.

«Леван – очень талантливый певец. Я очень верю, что из него сделаю большую звезду. Не сомневаюсь даже», — уверена королева шансона.

Интересно то, как познакомились артисты. Друзья подарили Успенской выступление Кбилашвили на день рождения, певица осталась от него в восторге.

«Оказалось, что Леван — потрясающий мальчик. Он вышел на сцену с оркестром и просто сделал этот праздник. Выступал так долго, что многим артистам так и не хватило места. А я поняла, что он — золотая рыбка, и я его не выпущу», — отметила Успенская.

После этого артистка со всей энергией взялась за раскрутку молодого исполнителя, не жалея огромных трат. Недавно Кбилашвили даже принял участие в украинском туре Успенской. Сейчас она готова сделать из своего фаворита новую звезду всероссийского масштаба.

Ранее Успенская заявила об окончательном разрыве отношений с дочерью Татьяной. Девушка жаловалась на насилие со стороны матери, передавало издание «Дни.ру».