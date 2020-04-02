Врач-онколог предупредила об особой опасности коронавируса для больных раком

Москва, 2 апреля. Онкобольным нужно принимать все возможные меры, чтобы не заразиться коронавирусом, их организм ослаблен токсичным лечением и может не справиться с инфекцией, предупредила радиационный онколог, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) кандидат медицинских наук Наталья Деньгина.

«Наших пациентов можно смело причислять к группе риска», — подчеркнула она в комментарии телеканалу RT.

Деньгина отметила, что врачи в Китае провели соответствующее исследование и выяснили, что частота возникновения тяжелых осложнений (вплоть до летального исхода) у онкобольных в пять раз выше, чем у тех, кто никогда не имел злокачественной опухоли.

Как сообщал ранее телеканал 360, в России на сегодняшний день зафиксировано 3 548 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 771 из них было выявлено за последние сутки. 235 пациентов полностью выздоровели. 30 человек умерли.

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции россиянам предписано максимально соблюдать режим самоизоляции. В Москве для нарушителей штраф составит 4 тыс. рублей, а для нарушителей-рецидивистов он составит 5 тысяч рублей. При нарушении режима самоизоляции с использованием ТС предусмотрена отправка авто на спецстоянку, отмечает НСН.