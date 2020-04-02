Москва, 2 апреля. Медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты не способны полностью защитить от коронавирусной инфекции. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

«Мы одеваем маски и думаем: «Я спрятался, я в домике». Помогает она? Не хочу вас разочаровывать», — пояснил Мясников.

Он также напомнил, что главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом, несмотря на то, что использовал все необходимые средства индивидуальной защиты.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 937 тысяч человек. От коронавируса погибло более 47 тысяч человек.

В России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом. 235 человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.