В Госдуме оценили шансы введения «сухого закона» по всей РФ в период эпидемии коронавируса

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о запрете продажи алкоголя в период действия режима самоизоляции из-за коронавируса. Депутат Госдумы Федот Тумусов перечислил плюсы и минусы принятого решения.

На официальном сайте администрации региона опубликован документ о приостановлении реализации алкоголя.

«Постановляю запретить на территории Забайкальского края до особого распоряжения розничную продажу алкогольной продукции», — указано в тексте постановления.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей объяснил введение запрета на продажу алкоголя в различных субъектах РФ.

«Когда было объявлено о самоизоляции для граждан РФ, то стало видно, что пошел рост объема продаж алкоголя. Люди приобретали алкоголь и во время самоизоляции начали его употреблять. Но ни к чему хорошему обильное употребление алкоголя не приводило, кроме вреда для своего здоровья. К тому же увеличилось число преступлений», — отметил Тумусов в интервью ФАН.

У решения приостановить реализацию алкоголя на период действия режима самоизоляции есть свои плюсы и минусы, утверждает парламентарий.

«Это решение преследует благие цели, так как происходит снижение объема потребления, и, как следствие, отрицательных последствий от обильного употребления алкогольных напитков. Однако может начать расцветать черный рынок, — бутлегеры. Поэтому мера должна быть комплексной, чтобы пресечь расцвет этого черного рынка», — выразил мнение депутат.

При этом Тумусов исключает введение «сухого закона» на территории России в период пандемии.

«По всей стране нет никакого смысла это делать. Наш президент сказал, что у нас страна огромная и каждый регион имеет свои особенности. Он поручил главам субъектов принимать решения в соответствии с той обстановкой, которая сложилась в каждом субъекте», — добавил он.

Решение об ограничении продажи алкогольной продукции на время действия режима самоизоляции уже действует в Кемеровской области, Туве, Карелии, Якутии, Красноярском и Пермском краях.

Напомним, вспышку коронавируса нового типа впервые зафиксировали в городе Ухань в Китае в декабре прошлого года. Инфекция успела распространиться по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии.