Билл Гейтс назвал методы улучшения ситуации с эпидемией коронавируса

Москва, 2 апреля. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс рассказал, как можно улучшить ситуацию с эпидемией COVID-19 в США и мире. Об этом он написал в своей колонке для Washington Post.

Миллиардер уточнил, что Вашингтон упустил свою возможность опередить новый коронавирус. При этом он считает, что «окно важных решений не захлопнулось». По словам Гейтса, от того, какой выбор сделают власти США сейчас, зависит, будет ли падать статистика заболеваемости, когда откроются заново предприятия, а также скольким американцам предстоит похоронить близких из-за эпидемии.

Он напомнил о важности «последовательного общенационального подхода к изоляции. Автор колонки добавил, что в ряде штатов работают рестораны и пляжи.

«Любая путаница в этом вопросе лишь усилит экономический урон, усугубит риск рецидива и умножит количество смертей», — уточнил он.

Вторым важным фактором Гейтс назвал доступное массовое тестирование на федеральном уровне.

«Первыми в списке должны идти ключевые работники: врачи и службы экстренного реагирования, а после них — пациенты с сильными симптомами и высоким риском заболевания, а также те, кто с ними контактировал», — перечислил миллиардер.

Кроме того, он призвал поддерживать научные исследования для победы над вирусом.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.