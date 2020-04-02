Советы бывшего врача: от каких продуктов лучше отказаться на карантине по коронавирусу

Федеральное агентство новостей продолжает публиковать простые практические советы врача на пенсии Игоря Владимировича. Сегодня советы специалиста касаются оптимальной диеты во время вынужденной самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как не надорвать желудок во время карантина по коронавирусу

Вынужденная изоляция, к сожалению, сопровождаемая паническими настроениями, не способствует разумному поведению наших сограждан в отношении питания. Сказывается и непростой советский опыт старшего поколения, которое помнит о временах недоедания и тотального дефицита. Это не лучшим образом сказывается на пищевом поведении оказавшихся в карантине людей, в том числе многих моих знакомых.

Да и за собой замечаю: то набрасываюсь на еду и съедаю больше, чем планировал, то забываю поесть, а потом, проголодавшись, снова передаю. Это не дело. Напомню также: избыточный вес и связанные с ним заболевания являются неблагоприятным фактором при заражении какой-либо инфекцией. Не только COVID-19, а любой — и вирусной, и бактериальной.

Так что карантинным обжорством от коронавируса не защитишься, а вот желудок испортить можно. Итак, некоторые практические советы.

Не будьте Плюшкиными

Не уподобляйтесь гоголевскому герою, не стоит делать огромные запасы, как будто голод подступил вплотную. Продовольственные магазины, слава богу, работают, ходить в них можно, да и доставка работает. Затариваться имеет смысл не более, чем на неделю, а то в добытых с боем крупах и макаронах, которые залягут на полках на месяцы, заведутся непрошенные гости-насекомые.

Уже сделанные запасы консервов, конечно, карман не тянут. Но, помните, при невысокой двигательной активности — это не лучшее меню, тем более, что в магазинах полно свежей продукции.

Зеленый змий — большой обманщик

Плохое настроение в сочетании с бездельем многих провоцирует упасть в объятия зеленого змия. Поверьте, этого делать не стоит. Отходняк от короткого алкогольного веселья будет тяжелым, а печень, как говорится, не железная. Понимаю, что требовать от людей полной трезвости в этот период было бы неразумно, но свести употребление алкоголя к минимуму стоит. Для поддержания иммунитета и настроения могу порекомендовать сухое красное вино, в разумных, естественно, количествах.

Из напитков отдавайте предпочтение морсам (в магазинах есть замороженные ягоды), компотам из сухофруктов, зеленому чаю. Магазинные соки с большим количеством сахара — не лучший вариант, но, безусловно, предпочтительнее алкоголя.

Не злоупотребляйте кофе, но, если вы без него не можете, не насилуйте себя. Пейте пару чашек: утром и днем.

Что можно есть, а от каких продуктов лучше отказаться

Что готовить в вынужденном заточении, вопрос важный. Мой вам совет — не налегайте на красное мясо. Наваристые борщи с говядиной, свиные отбивные, блюда грузинской кухни пусть лучше будут приятным исключением, чем ежедневным рационом.

Из мяса лучше птица: бульоны, тушение, запекание. От жареных блюд советую хотя бы на это время отказаться.

Предпочтительнее рыба, например, сейчас в Петербурге появилась вожделенная корюшка — отличный способ разнообразить меню и побаловать своих близких.

Из гарниров — старайтесь не злоупотребить картошкой, делайте легкие блюда из овощей, не забывайте о добытой в боях грече.

Макароны, пасты — в разумных количествах.

И, конечно, салаты-салаты-салаты! Со свежими овощами, заправленные растительным маслом, сбрызнутые лимоном, сдобренные специями. Это то, что абсолютно необходимо — и голод утоляет, и калорий немного, а полезных элементов, можно сказать, полные ложки!

Пицца или суши, вот в чем вопрос!

Если вам совсем уж лень готовить, время от времени заказать пиццу, пироги или бургеры, конечно, можно, но не надо, чтобы это вошло в привычку. Вспомните о блюдах японской кухни, сейчас они могут стать интересной альтернативой наггетсам и картошке фри из любимого фастфуда.

Сахар — наш враг

В условиях пониженной физической активности имеет смысл строго контролировать количество потребляемого сахара (да и соль лучше ограничить). Булки и булочки, пироги и пирожки, торты, пирожные, десерты — если вы не в состоянии отказаться от этих, безусловно, вредных в данных условиях продуктов, их употребление советую максимально жестко дозировать. Ограничьте в сладком не только себя, но и детей. Пусть вашим принципом будет: вместо конфет и сладостей — фрукты.

И, конечно, физическая активность, даже при отсутствии прогулок: попрыгать, побегать на месте, выгулять собаку (если таковая есть).

«Профилактический» имбирь

Имбирь, лимоны, лаймы, чеснок, — отличные общеукрепляющие средства, скрашивавшие наш рацион и помогающие питаться правильно. Так что ешьте их смело, естественно, не впадая в крайности. Но, помните, к профилактике коронавируса эти продукты не имеют абсолютно никакого отношения, кто бы вам ни говорил обратное.

В качестве мер профилактики: нужно тщательно мыть руки, а при выходе из дома можно надевать маску, в том числе самодельную. И помните: положительный настрой — лучшая защита от болезни. Естественно, при строгом соблюдении режима самоизоляции. Так что питайтесь правильно и будьте здоровы!