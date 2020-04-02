Продажу алкоголя временно запретили в Забайкалье

Чита, 2 апреля. Временный запрет на реализацию алкогольной продукции введен на территории Забайкальского края. Соответствующие решение было принято губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.

Отмечается, что ограничительные меры, касающиеся продажи алкогольной продукции, будут действовать на время режима самоизоляции, который был введен для недопущения распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Напомним, что в Забайкалье официально зарегистрирован один случай заражения опасной китайской инфекцией. Режим самоизоляции был введен в регионе с 31 марта.

Ранее решение об ограничении продажи алкогольной на время действия режима самоизоляции было принято в Кемеровской области, Туве, Карелии, Якутии, Красноярском и Пермском краях.