Работающий кардиологом в США сын Малышевой пошел в реанимацию для борьбы с «короной»

Москва, 2 апреля. Сын известной Елены Малышевой, который учится на кардиолога в США, подключился к борьбе с коронавирусом. Об этом телеведущая сама рассказала, комментируя эпидемиологическую ситуацию в Америке.

«Все, кто учится и работает, вышли бороться с «короной». Мой сын тоже вышел в реанимацию с 1 апреля», — отметила Малышева в разговоре с «Московским комсомольцем».

По ее словам, в США ситуация крайне тяжелая, поэтому власти мобилизовали всех врачей на борьбу с эпидемией, независимо от их специализации. При этом общество не остается в стороне. Так, например, одна из компаний подарила госпиталю, где работает сын Малышевой, аппараты ИВЛ. Телеведущая добавила, что в России ситуация с эпидемией даже близко не настолько сложная, как в США.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано 912,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 45,5 тыс. человек выздоровело. Основные очаги инфекции находятся в США (205 тыс. зараженных), Италии (110,5 тыс.), Испании (102,1 тыс.), Китае (81,5 тыс.), Германии (76,5 тыс.) и Франции (52,1 тыс.). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Врачи советуют почаще мыть руки с мылом или обрабатывать их средством дезинфекции и по возможности не выходить из дома.

Многие российские регионы ввели режим самоизоляции, при котором на улицу можно выходить лишь для похода в магазин, аптеку или для выгула собаки. Российские власти тем временем принимают меры, чтобы облегчить жизнь обычным гражданам, а также представителям малого и среднего бизнеса.