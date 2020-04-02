Президент Филиппин разрешил полиции стрелять на поражение по нарушителям карантина

Манила, 2 апреля. Полиция Филиппин получила право стрелять на поражение в районах, где введен режим карантина на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующее распоряжение дал президент Филиппин Родриго Дутерте, передает Agence France-Presse со ссылкой на выступление лидера по национальному телевидению.

«Мой приказ полиции и военным, а также местным чиновникам: если возникает проблемная ситуация, в которой люди набрасываются на вас и угрожают вашей жизни, стреляйте в них на поражение», — сказал Родриго Дутерте.

Он также отметил, что люди, «вместо того, чтобы создавать проблемы, отправятся в могилу».

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Наибольшее число заболевших коронавирусом зарегистрировано в США, Италии, Франции, Испании, Германии.

РФ принимает все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. Президент России Владимир Путин в обращении к нации 25 марта заявил, что все принятые властями меры сработают, если граждане будут действовать вместе. Сегодня глава российского государства выступит с еще одним обращением к гражданам страны, пишет «Взгляд».