Петербургские добровольцы помогают пенсионерам в период самоизоляции. ФАН-ТВ

Активисты и Молодежный совет администрации Фрунзенского района заботятся о тех, кто вынужден находится в самоизоляции и подвержен наибольшим рискам. Пожилым людям приносят продукты, медикаменты, оказывают психологическую поддержку.

Принести молоко или лекарства, которые уже заканчиваются — председатель Молодежного совета при администрации Фрунзенского района Аревик Аветисян по пути домой уже привыкла брать несколько заказов от пожилых людей, считает это не обременением, а скорее своим долгом.

На сайте «Мы вместе» любой желающий может оставить заявку и стать волонтером. Пожилые люди в свою очередь сообщают о том, какая именно помощь им нужна.

«Пожилой человек обращается по горячей линии, записывает то, что ему нужно, какая потребность у него: доставка лекарств или доставка продуктов. Оставляет свои координаты: адрес, телефон, фамилию, имя отчество и город. Далее волонтер берет этот заказ, например, сейчас я взяла заказ, он удобен мне по месту жительства, я знаю, что эффективно могу помочь человеку быстро, мне не нужно долго добираться до этого адреса. Я созвонилась прежде всего и узнала, какая именно потребность была у человека. Здесь была потребность в доставке лекарств», — поделилась волонтер.

Перед тем как отправится по адресу, все волонтеры проходят обучение. Прежде всего необходимо правильно использовать средства защиты. В арсенале у активистов есть перчатки, маски и антисептики, кроме того всегда соблюдают дистанцию при посещении квартиры.

Оплата производится через удаленные банковские сервисы или обратившийся может рассчитаться наличными средствами при получении товара.

Сын Нины Николаевны Кругляк давно перебрался в Москву, пожилая женщина любила его навестить, путешествуя межу двумя городами. Однако в условиях самоизоляции — это стало невозможно. Более того выходить из дома людям старшего поколения теперь небезопасно.

«У меня сын живет в Москве, обычно он мне заказ делал через Интернет, а у него работа сложная, поздно приезжает, и мне его жалко стало. Я невестке говорю, может можно найти какой-то другой способ, она говорит, что в Питере есть волонтеры. Это так удобно, я так довольна, мне не нужно сына в Москве дергать. Мне теперь не нужно детей мучать в Москве», — рассказала пенсионерка.

Уже более пяти лет руководитель общественно организации «Союз путешественников России» Сергей Петров создает социальные туры для людей старшего поколения, устраивает мастер-классы по освоению гаджетов, однако в связи с эпидемией его команда перешла на удаленный формат. Теперь главной задачей стала эмоциональная поддержка, кроме того несколько раз в неделю пожилые люди онлайн могут посетить занятия по йоге.

«Они по утрам подключаются к нашей трансляции, ее обычно посещают около ста человек, просматривают более 17 тысяч, и они полтора часа занимаются с квалифицированным инструктором йоги, которая им доходчиво и спокойно объясняет многие упражнения. Тем самым они успокаиваются и заряжаются позитивной энергией», — говорит Сергей.

Заниматься ли йогой, осваивать компьютер или просто получать поддержку от волонтеров, главное — не терять бдительность.

Специалисты еще раз напоминают, что делать все это необходимо исключительно на специализированных и официальных сайтах, чтобы доверчивостью в своих корыстных целях не смогли воспользоваться мошенники.