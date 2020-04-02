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Глава Коми объявил о решении уйти в отставку

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Глава Коми объявил о решении уйти в отставку

Сыктывкар, 2 апреля. Глава Республики Коми Сергей Гапликов сообщил, что принял решение уйти в отставку. Об этом он заявил в видеообращении к жителям региона, которое опубликовано в Сети.

«Уважаемые жители Республики Коми, хочу обратиться к вам с заявлением. Я принял решение сложить с себя полномочия главы Республики Коми», — отметил Гапликов.


Он также добавил, что прошение о сложении полномочий уже направлено президенту РФ.


Должность главы Ресублики Коми Сергей Гапликов занимал с сентября 2016 года. 


Ранее сообщалось, что покинуть свой пост решил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, передавало радио Sputnik.

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Источник: ВКонтакте
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