Глава Коми объявил о решении уйти в отставку

Сыктывкар, 2 апреля. Глава Республики Коми Сергей Гапликов сообщил, что принял решение уйти в отставку. Об этом он заявил в видеообращении к жителям региона, которое опубликовано в Сети.

«Уважаемые жители Республики Коми, хочу обратиться к вам с заявлением. Я принял решение сложить с себя полномочия главы Республики Коми», — отметил Гапликов.



Он также добавил, что прошение о сложении полномочий уже направлено президенту РФ.



Должность главы Ресублики Коми Сергей Гапликов занимал с сентября 2016 года.



Ранее сообщалось, что покинуть свой пост решил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, передавало радио Sputnik.