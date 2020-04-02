Малышева назвала два препарата для лечения тяжелых форм заражения коронавируса

Москва, 2 апреля. Врач и телеведущая Елена Малышева назвала два препарата, которые показали реальную эффективность при лечении тяжелой формы заражения коронавирусом.

По ее словам, это «Плаквенил» и «Сумамед», но принимать их самостоятельно нельзя ни в коем случае.

«Покупать их и пить — сумасшествие, потому что это серьезные препараты. Но тем не менее сегодня это схема, которая практически назначается всем», — добавила она, выступая в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Если говорить о лечении легких форм заражения COVID-19, то оно, как уточнила Малышева, будет симптоматическим, как в случае с ОРЗ и ОРВИ. Врач добавила, что сейчас ученые продолжают работать над разработкой эффективного и безопасного лекарства.

Малышева отметила, что изначально большие надежды возлагались на лекарства против гепатита C и СПИДа, но они не оправдали ожиданий.

«Принимать их самостоятельно — глупость. Потому что будут такие токсические эффекты, что мало вам не покажется», — предупредила она.

Эксперт также отметила: сейчас специалистам уже известно, что каскадную реакцию воспаления при COVID-19 запускает белок интерлейкин 6. Используя эти данные, в Штатах, например, проводят клинические исследования по подавлению этого белка, который, как было установлено, запускает каскадную реакцию воспаления при COVID-19. Неплохие результаты показали и начальные испытания препарата ремдесивир, но окончательный вывод можно будет сделать только после окончания исследований.