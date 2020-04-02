Захарова раскрыла, кто стоит за вбросами СМИ о «бесполезности» российской помощи Италии

Москва, 2 апреля. За опубликованными в итальянской газете La Stampa вбросами о «бесполезности» российской помощи, оказанной Италии в период пандемии коронавируса, стоит некая компания, зарегистрированная в Великобритании. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат назвала публикацию «фальшивкой» и подчеркнула, что авторы вброса ставили цель исказить действия России. Захарова подчеркнула, что газета ссылалась на сомнительные источники, которых, возможно, вообще не было, и в итоге предоставила неверную информацию об отправленном Москвой грузе.

«Реагируя на этот вброс, удалось установить и посредника — зарегистрированную в Лондоне компанию, <…> представители которой категорически отказались предоставить какую-либо информацию об этой сделке, которая упоминалась в статье, и ответить на соответствующие вопросы, в том числе относительно местонахождения, стоимости и характеристик груза, а также его отправителя и получателя», — сообщила представитель МИД.

По словам Захаровой, разбирательство показало, что в статье идет речь о коммерческой поставке, организованной по непрозрачной схеме, к которой официальная Москва не имела никакого отношения, однако La Stampa подала это «в контексте гуманитарных усилий России».

Напомним, ранее Россия направила несколько военных самолетов с медицинской техникой и специалистами в Италию, которая сейчас занимает второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом. Итальянцы горячо приветствовали помощь со стороны Москвы и благодарили Россию в соцсетях.

Помощь нашей стороны оценили и в Евросоюзе. Так, посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что Европа приветствует любое искреннее проявление солидарности в разгар такого кризиса, передает телеканал «360».