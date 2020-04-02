Украина поможет ЕС спиртом для борьбы с коронавирусом

Киев, 2 апреля. Украинские производители спирта помогут странам Евросоюза в борьбе с коронавирусом после того, как обеспечат продукцией внутренний рынок. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с послом ЕС на Украине Матти Маасикасом.

Глава украинского кабмина выразил благодарность послу ЕС в стране за «мощную поддержку». Он подчеркнул, что Киев также готов поддерживать ЕС. Шмыгаль напомнил, что Украина является одним из крупнейших мировых производителей медицинского спирта.

«Сейчас наши заводы работают на полную мощность, и когда будет обеспечен внутренний рынок, мы готовы предоставлять этот ресурс для помощи другим странам», — заявил он.

Ранее кабмин Украины запретил экспорт этилового спирта до 1 июня из-за повышенного спроса на него на внутреннем рынке на фоне пандемии коронавируса. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что после снятия акциза на спирт Киев готов помочь антисептиками Италии и Франции.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По последним данным, на Украине зафиксировано 804 случая заболевания коронавирусом, 20 человек погибли. Случаи заболевания зафиксированы в 23 областях страны, самое большое число в Киеве — 160 человек.