Доктор Мясников заявил, что число заболевших коронавирусом в мире в десятки раз больше

Москва, 2 апреля. Истинное число инфицированных коронавирусной инфекцией может быть в десятки раз больше. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Мясников отметил, что официальная статистика учитывает только подтвержденные случаи заражения, однако истинное число носителей вируса в мире в десятки раз больше.

«На самом деле зараженных на порядок больше, умножайте на 10–20 — это будет истинное количество заболевших», — пояснил он.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 937 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 47 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусной инфекции. 235 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.