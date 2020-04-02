Генпрокуратура попросила Роскомнадзор привлечь «Эхо Москвы» за фейк о коронавирусе

Москва, 2 апреля. Генпрокуратура РФ передала Роскомнадзору материалы проверки для привлечения радиостанции «Эхо Москвы» к административной ответственности за распространение фейка о коронавирусе.

Речь идет о публикации «Владимир Осечкин: УФСИН пытается скрыть вспышку неизвестного заболевания в Оренбургской ИК-8», которая была опубликована на сайте «Эха» и на странице Владимира Осечкина в Facebook.

«Новость о массовом заболевании осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 8, является ложной. Проверкой, проведенной УМВД России по Оренбургской области в указанной колонии, информация о заболевании не подтвердилась», — говорится в сообщении ведомства.

Это уже не первый раз, когда Генпрокуратура ловит «Эхо Москвы» на распространении недостоверных данных о коронавирусе. Ранее сайт радиостанции опубликовал интервью политолога Валерия Соловья. В нем специалист утверждает, что в России с января якобы было зарегистрировано 1600 подтвержденных смертей от коронавируса, а общее количество инфицированных оценивается в пределах 130–180 тыс. человек, что не соответствует действительности и многократно превышает официальную статистику.

Еще один фейк был выявлен в Twitter. Пользователь утверждал, что в Перми якобы «создают центр распространения коронавируса», хотя на деле речь идет всего лишь о перепрофилировании хирургического корпуса в центр респираторной поддержки, где было развернуто 49 реанимационных коек.

В соцсети «Вконтакте» один из пользователей сообщил о том, что в Перми выявлено более 500 подтвержденных случаев коронавируса, тогда как в действительности их 13. Другой пользователь сообщил о неких людях в Пензе, которые ходят по квартирам под предлогам дезинфекции, усыпляют газом хозяев и совершают кражи. При этом региональное управление МВД не зафиксировало ни одного заявления о квартирной краже из указанного автором поста района.

А на YouTube появилось фейковое видео «Лже корона вируса», в котором женщина рассказывает о безвредности коронавируса и призывает россиян не проходить тестирование. Все собранные материалы Генпрокуратура направляет в Роскомнадзор для дальнейшего ограничения доступа к фейкам и привлечения их распространителей к ответственности.