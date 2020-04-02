Совфед поддержал закон о кредитных каникулах для пострадавших от пандемии COVID-19

Москва, 2 апреля. Совет Федерации поддержал закон о кредитных каникулах для физических лиц и субъектов малого и среднего бизнеса, которые пострадали из-за пандемии COVID-19.

Согласно документу, во время каникул запрещены начисление пеней и штрафов, а также требования о досрочном погашении обязательств и прочие взыскания.

Теперь граждане и индивидуальные предприниматели имеют возможность до 30 сентября обратиться за предоставлением кредитных каникул сроком до 6 месяцев. Однако данные меры поддержки допускаются только при условии снижения дохода в предшествующий месяц на 30% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

Закон распространяется также на предприятия малого и среднего бизнеса некоторых отраслей, определенных Кабмином РФ. Кредитор обязан рассмотреть обращение в течение пяти суток, но при этом может запросить необходимые документы.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Его проект разработан Центробанком и Минфином по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее Путин во время телевизионного обращения к гражданам России предложил установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для лиц и компаний, чей доход в условиях эпидемии коронавируса нового типа снизился более чем на 30%.