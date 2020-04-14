Верующие пожаловались омбудсмену РФ на сбор данных, видеокамеры в храмах и карту «Мир»

Часть верующего населения России продолжает отказываться от использования электронных документов, удостоверяющих личность, не соглашается на сбор и обработку персональных данных и протестует против установки камер видеонаблюдения в храмах. Это следует из ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, который есть в распоряжении Федерального агентства новостей.

Рост жалоб верующих на принуждение к электронной идентификации и аутентификации подтвердили и в Синодальном отделе по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ.

Как отмечает Москалькова, государство и православное сообщество пока все еще ищут альтернативные правовые механизмы, которые позволили бы людям получать социальные, медицинские, страховые и прочие услуги без использования электронного учета личности.

В 2019 году к уполномоченному по правам человека поступило 1889 обращений по вопросам свободы совести и вероисповедания, в том числе 56 коллективных писем.

«Заметно увеличилось число жалоб в связи с отказами верующих от получения и использования документов, противоречащих религиозным убеждениям (на 58%), и от дачи согласия на сбор и обработку персональных данных (на 25%). Новой темой для жалоб стала установка камер видеонаблюдения в храмах», — отмечается в докладе.

Авторы обращений не согласны с внедрением «электронного паспорта», с получением свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и индивидуального номера налогоплательщика (ИНН). В своих сообщениях верующие называли неправомерными требования государственных органов и организаций предоставлять персональные данные при получении услуг и оформлении документов.

В числе заявлений в адрес уполномоченного по правам человека в РФ есть и обращение председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Он подтвердил значительный рост жалоб православных верующих: люди недовольны тем, что их принуждают к электронной идентификации и аутентификации, обеспокоены внедрением цифровых технологий при сборе и обработке персональных данных, постепенной заменой бумажных документов электронными аналогами, а также введением универсальной электронной карты «Мир».

Жалобы рассмотрели на специальном совещании аппарата уполномоченного с представителями Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ и заинтересованными госорганами, сообщается в докладе Татьяны Москальковой. Участники обсудили альтернативные правовые механизмы, которые позволили бы людям получать социальные, медицинские, страховые и прочие услуги без использования электронного учета личности.

«Абсолютное большинство заявителей беспокоит стремление государства ввести процедуры учета и контроля граждан. В частности, вопросы идентификации, выдачи личных документов, обработки персональных данных, видеонаблюдения на культовых объектах, — отмечает Москалькова. — Очевидно, что существует проблема восприятия представителями некоторых конфессий того факта, что Российская Федерация — это светское государство... Это государство, в котором общественные отношения регулируются на основе гражданских, а не религиозных норм, поэтому решения государственных органов не могут иметь религиозного обоснования».

В этой связи очевиден приоритет закона над его конфессиональными трактовками, считает омбудсмен.

«Соответственно, закон обязателен к исполнению всеми гражданами страны вне зависимости от вероисповедания. Однако закон должен отвечать на запрос общества и гарантировать гражданам защиту персональных данных и возможность реализации их прав и свобод», — добавила уполномоченный по правам человека.

Неприятие технологий сбора личной информации со стороны верующих длится уже более 20 лет. В начале 2000-х они выступали против ИНН, в 2005 году у здания Госдумы молитвенные стояния и пикеты были направлены против введения персональных кодов и биометрии. Одновременно в Челябинске у здания городской администрации православная общественность призывала отказаться от пластиковых карт и личных кодов под лозунгом «Личный код человека — концлагерский номер».

В 2013 году богословы обсудили цифровые технологии на Архиерейском соборе Русской православной церкви и выступили резко против принудительного и безальтернативного использования гражданами электронных способов учета и идентификации личности.

«Церковь считает недопустимыми любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации», — заключил собор после дискуссий.

В прошлом году во время парламентских встреч в Госдуме патриарх Кирилл попросил депутатов обратить внимание на защиту конституционного права людей отказываться от пользования электронными средствами личного учета без их дискриминации.

«Разумеется, применять достижения научно-технического прогресса во благо общества необходимо, но недопустимо и забывать о тех людях, которые по разным соображениям отказываются от использования таковых», — высказался патриарх.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, потеря персональных данных становится трагедией для людей.

Почему именно православная общественность так резко выступает против введения в России цифровых технологий по сбору данных? Мотивы у верующих различные. Как рассказывают священники, кто-то опасается навязывания идеологии, идущей вразрез с христианским учением. Кто-то боится увидеть в электронных документах «число зверя Апокалипсиса», а кто-то — что его карта и персональные данные попадут в руки мошенников.

В целом, отказ от процедуры идентификации и аутентификации описывается в 27% обращений к уполномоченному по правам человека в РФ в 2019 году, несогласие со сбором и обработкой персональных данных — в 26%; жалобы на установку камер видеонаблюдения в храмах и монастырях — в 9%. Недовольство видеонаблюдением верующие объясняют тем, что тайна исповеди может стать доступной посторонним лицам, быть разглашена и незаконно использована.

«Действительно, на сегодня правовые механизмы недопущения названных злоупотреблений отсутствуют. Такая информация лишь косвенно подпадает под запреты и ограничения в сфере защиты персональных данных, и названный комплекс вопросов никак на сегодня не регламентирован, — подтверждает Татьяна Москалькова. — Складывающаяся ситуация не может быть признана удовлетворительной и нуждается в урегулировании. По крайней мере, в части введения юридических гарантий сохранности и защищенности вышеупомянутых видеозаписей от доступа посторонних лиц, в том числе средствами криптографической защиты, и ответственности за незаконный доступ к таким видеозаписям и разглашение их содержания».

В то же время российский омбудсмен призывает учесть, что безопасность людей и сохранность объектов религиозного значения также должны быть обеспечены.

«Налицо конфликт интересов между правом на личное пространство верующих, на неприкосновенность их частной жизни — и правом людей на безопасность, — считает уполномоченный. — Все это предопределяет необходимость дополнительной проработки данного вопроса и воздержания от конкретных мер по принудительному внедрению видеонаблюдения в храмах».

По мнению Москальковой, государство и православное сообщество пока все еще ищут такие механизмы взаимодействия, которые учитывали бы особое мировоззрение верующих при максимальном учете прав всех граждан России.

«Стремительно развивающиеся технологии уже сегодня позволяют идентифицировать человека по биометрическим и иным данным без присваивания персонального номера и выдачи письменного документа. И эти продукты технического прогресса поддерживаются значительной частью российских граждан, они объективны и неизбежны», — объясняет российский омбудсмен.

Кроме того, в части доклада, посвященного вопросам свободы совести и вероисповедания, описываются случаи незаконного препятствия свободному посещению церквей, а также протесты против строительства храмов в зеленых зонах в 2019 году в Свердловской, Ульяновской и Нижегородской областях. Наконец, Татьяна Москалькова обратила внимание на отсутствие норм, определяющих правовое положение военных, правоохранительных, тюремных, больничных священников, и на проблему реализации права на свободу вероисповедания людьми в следственных изоляторах.