Масленников рассказал о выборе России между экономикой и здоровьем людей во время пандемии

России в условиях пандемии коронавируса приходится делать сложный выбор между экономикой и здоровьем людей. О том, какое решение может принять Москва и во сколько стране обходится нерабочая неделя, рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин после 16.00 2 апреля выступит с обращением к россиянам в связи с пандемией коронавируса. Сейчас глава государства работает над текстом обращения.

Экономист Никита Масленников на этом фоне не исключил возможность продления нерабочей недели в стране.

«Давайте дождемся, в первую очередь, обращения президента. Потому что вчерашнее предложение [Татьяны] Голиковой получило продолжение в высказываниях [Анны] Поповой. Поэтому весьма высока вероятность, на мой взгляд, продления нерабочей недели еще на соответствующий период — на неделю. Для этого есть аргументы у медиков достаточно серьезные. Но может быть и более мягкий режим, связанный с возможностями регионов. Потому что не во всех регионах, скажем, такой уровень распространения коронавируса, как в Москве, где-то это всего единичные случаи, где-то — десятки, но, тем не менее тут, может быть и такой более плавный, мягкий режим с учетом обстоятельств, которые складываются в регионах», — сказал эксперт в беседе с ФАН.

Что предлагают Голикова и Попова

Накануне, 1 апреля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу.

«Оценивая первые три нерабочих дня, которые были введены вашим указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены», — отметила она.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, назвала крайне важным решение президента России ввести нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля. Он отметила, что эта мера позволяет снизить степень и скорость распространения коронавируса, но проблема сдерживания COVID-19 еще будет актуальной какое-то время. В связи с этим Попова предложила не останавливаться в проведении всех начатых мероприятий.

«Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения — это, безусловно, задача нашего грядущего периода», — пояснила Анна Попова.

По данным на 2 апреля, в России зарегистрированы 3548 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Прирост заболевших за последние сутки — 771 человек. За весь период выздоровели 235 пациентов, 30 человек с диагностированным коронавирусом скончались.

России предстоит сделать непростой выбор

Сейчас стране придется сделать непростой выбор между здоровьем людей и экономикой, отметил экономист Никита Масленников. По оценкам экспертов, одна неделя простоя обходится стране в 1% ВВП.

«Мы получаем те же самые потери, что и за прошлую неделю, — они сейчас подсчитываются. Но в целом, грубо, по экспертным оценкам, одна нерабочая неделя — это сокращение ВВП на 1%. Поэтому потери очевидны», — отметил экономист.

При этом Масленников полагает, что сейчас необходимо сделать выбор в пользу здоровья россиян и предотвратить распространение коронавирусной инфекции.