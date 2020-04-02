Сатановский объяснил, как коронавирус испортил нефтяные игры Саудовской Аравии против РФ

Москва, 2 апреля. Ценовая политика Саудовской Аравии против России на мировом рынке нефти провалилась, заявил политолог и востоковед Евгений Сатановский.

По его словам, обрушение цен на нефть негативно отразилось не только на России, Саудовской Аравии, но и на США. К примеру, в Штатах обанкротилась первая сланцевая нефтяная компания. Дешевая нефть саудовцев никому не нужна, так как коронавирусная инфекция остановила производство в ведущих промышленных центрах, сказал Евгений Сатановский. Он объяснил, что Китай не покупает подешевевшую нефть, так как снизился объем производства.

«Не нужна она! Не вовремя принц [Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман] решил поиграть в эти игры. У нефти нет срока хранения — она не апельсиновый сок. Выливать ее тоже некуда», — объяснил Сатановский.

Политолог заметил, что «упрямый бедуин — это не всегда хорошо». Об этом, как пояснил эксперт, свидетельствует тот факт, что США — давний союзник Саудовской Аравии — начали давление на Эр-Рияд по вопросам нефти.

Россия располагает намного более серьезными резервами, чем саудиты, напомнил Сатановский в эфире «Вести FM». По его словам, уровень потребления большинства россиян меньше, чем в ближневосточном королевстве. О полном провале плана Саудовской Аравии против Российской Федерации говорит вмешательство в нефтяной вопрос американского президента Дональда Трампа и «голосе разума» из Вашингтона.